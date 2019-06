Selon plusieurs médias anglais, les deux parties se sont accordées sur la somme de 100 millions d'euros + bonus. Chelsea et le Real sont en train de préparer le contrat du Belge, qui va devenir le transfert le plus cher des Merengues. Il sera le troisième renfort de Zinédine Zidane après Eder Militao de Porto et Luka Jovic de Francfort. Pour s'offrir ces trois joueurs, le Real, en très bonne santé financière, vient de dépenser 215 millions d'euros.





Selon la télévision espagnole El Chiringuito, l'officialisation de l'arrivée du Diable Rouge à la capitale espagnole n'est plus qu'une question d'heures. Selon le média, Hazard pourrait signer son contrat... ce jeudi.



Les Madrilènes ne voulaient pas que le montant de la transaction dépasse les 100 millions d'euros. Les Londoniens, de leur côté, souhaitaient toucher 100 millions... de livres soit un peu plus de 112 millions d'euros.