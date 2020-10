C'est sans Eden Hazard que le Real Madrid s'est déplacé au FC Barcelone ce samedi après-midi pour le Clasico. Un match plus important que les autres en Espagne mais qui l'était sans doute encore plus pour Zinédine Zidane, plus que jamais menacé après la défaite en Ligue des Champions face au Shakhtar Donetsk.

Le début de la rencontre a été mené tambour battant, Valverde ouvrant la marque pour les Merengues après à peine cinq minutes de jeu. Mais l'avance des Madilènes fut de courte durée pusique trois minutes plus tard, Ansu Fati égalisait.

Le reste de la première mi-temps a été plus équilibré avec peu d'occasions. Mais notre compatriote Thibaut Courtois s'est illustré face à Lionel Messi par un arrêt cinq étoiles.

En seconde période, le Real Madrid a repris l'avantage peu après l'heure de jeu suite à un penalty inscrit par Sergio Ramos. En fin de rencontre, Luka Modric a enfoncé le clou et a donné au score son allure finale 1-3.

Avec ce succès, Zinédine Zidane a sans doute sauvé sa peau à la tête du Real Madrid qui repasse en tête de la Liga.