Une lésion musculaire à l'adducteur gauche a été diagnostiquée au Diable rouge.

C'est ce que le communiqué officiel du Real Madrid précise, sans en dire plus sur l'indisponibilité du joueur. Mais on devine que ses forfaits contre Eibar (vendredi) et Manchester City (mardi prochain) sont déjà effectifs. Le quotidien espagnol AS évoque également une possible absence le 21 mars, contre Valence.Il semble toutefois que la lésion n'est pas très profonde car rien, pour l'instant, ne laisse penser à une indisponibilité plus longue. Mais il se pourrait qu'il loupe le rassemblement des Diables rouges à la fin du mois, selon les précautions qui seront prises à son sujet.