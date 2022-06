Le Real Madrid de Courtois et Hazard lancera la Liga avec un déplacement à Almeria

Diables Rouges

Le Real Madrid, champion d'Europe et champion en titre, où évoluent les Diables Rouges Thibaut Courtois et Eden Hazard, se déplacera chez le promu Almeria alors que le FC Barcelone recevra le Rayo Vallecano lors de la première journée du Championnat d'Espagne qui débutera le 14 août prochain et se terminera le 4 juin 2023.