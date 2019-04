Le Real Madrid pourra de nouveau disposer de Thibaut Courtois jeudi, lors du match de 34e journée de la Primera Division espagnole, jeudi à Getafe.

Le gardien des Diables Rouges est de retour après une blessure. Il n'est toutefois pas certain que l'entraîneur Zinédine Zidane lui donnera une place entre les perches. Zidane a opté pour Keylor Navas dans le but du Real ces dernières semaines, même quand le meilleur gardien du dernier Mondial était apte à jouer.

"Courtois est prêt. Il s'est entraîné avec nous et est disponible pour l'équipe, tout comme Keylor", a confirmé Zidane mercredi lors du point de presse. Le Français a souligné à nouveau qu'il allait clarifier la situation des gardiens la saison prochaine. "Ils sont tous les deux sous contrat (Courtois 26 ans jusqu'en juin 2024, Navas 32 ans jusqu'en juin 2020, NDLR), je ferai ce que j'ai à faire. C'est ma responsabilité, mais ce n'est pas le moment. La saison prochaine, tout sera clair. J'ai deux des meilleurs gardiens de but et une jeune prometteur (son fils Luca Zidane 20 ans, NDLR) dans le noyau."

Real (64 pts) occupe la troisième place du championnat derrière Barcelone (80 pts) et l'Atletico (68).