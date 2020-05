Le Real Madrid reprend l'entraînement, Hazard bien présent ! © Real Madrid Diables Rouges N. Ch.

Le capitaine des Diables rouges était bel et bien sur le terrain, balle au pied, pour la reprise des entraînements ce lundi. Une reprise qui s'est faite dans le parfait respect des consignes venues des autorités sanitaires. Les joueurs du Real ont ainsi été séparés en deux groupes. Le premier a commencé l'entraînement à 9h et le second à 11h. Les joueurs ont évité tout contact et se sont contentés de réaliser des exercices à distance les uns des autres.



Comme on pouvait l'espérer, Eden Hazard était bien là, balle au pied, après avoir réalisé l'ensemble de sa revalidation à domicile, confinement oblige. Thibaut Courtois, arrivé à Valdebebas muni d'un masque, a lui aussi pu retrouver le centre d'entraînement.



La Liga espère une reprise le 12 juin. S'il peut jouir d'une préparation d'un mois sans pépin physique, Eden Hazard devrait figurer sur la feuille de match lors de ce retour à la compétition.