Le Real Madrid, avec Thibaut Courtois mais sans Eden Hazard, s'est imposé sur le plus petit écart face à Getafe jeudi soir lors de la 33e journée de Liga.

Alors que Getafe donnait du travail à Thibaut Courtois en début de rencontre, le Real ne parvenait pas à trouver la faille dans la défense des Azulones. Le seul but de la rencontre tomba sur penalty, accordé pour une faute sur Dani Carvajal, à la 79e minute, et était signé Sergio Ramos. Le capitaine merengue plantait là son 9e but de la saison, ce qu'aucun défenseur de Liga n'avait plus réussi depuis Ezequiel Garay (Santander) depuis la saison 2006-2007.

Cette victoire acquise au petit trop offre 3 points précieux au Real, qui creuse l'écart en tête de la Liga avec 4 points d'avance sur le FC Barcelone, accroché mardi par l'Atletico Madrid (2-2).