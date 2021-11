Les Diables ont décroché leur qualification pour le Mondial 2022 au Qatar ce samedi soir. On refait la rencontre face à l’Estonie en quatre questions.

1. Quel record a égalé Eden Hazard ?

Sur la pelouse du stade Roi Baudouin, Eden Hazard portait, forcément, le brassard de capitaine. Pour la 51e fois de sa carrière, ce qui lui a permis d’égaler le record de Jan Ceulemans. Derrière ce duo, on retrouve Jef Jurion (capitaine à 40 reprises) et Vincent Kompany (38 fois).

2. Depuis quand Christian Benteke n’avait-il plus été titulaire ?

Suite aux absences combinées de Romelu Lukaku et Michy Batshuayi, Christan Benteke était titulaire à la pointe de l’attaque des Diables pour la quatrième fois sous Roberto Martinez. Et il n’a pas dérogé à la règle : il a trouvé le chemin des filets à chaque fois. La dernière fois que l’attaquant de Crystal Palace avait débuté une rencontre avec la Belgique, c’était le 11 novembre 2019, lors du dernier match de qualifications pour l’Euro 2020. L’adversaire du jour était Chypre et Benteke s’était distingué en inscrivant un doublé.

3. Timothy Castagne avait-il déjà joué en défense centrale avec les Diables ?

Non. Celui qui fêtait sa 20e sélection ce samedi soir n’avait jamais débuté une rencontre dans la ligne de trois défensive avec la sélection belge. Mais cela lui était déjà arrivé à quelques reprises sous les couleurs de Leicester en fin de saison passée et très épisodiquement à l’Atalanta.

4. Depuis combien de temps n’avait-on plus vu Dries Mertens sous le maillot des Diables ?

Absent lors des rassemblements de septembre et d’octobre, Dries Mertens a fait son retour en sélection pour la première fois depuis le 2 juillet dernier, lors du quart de finale de l’Euro perdu face à l’Italie.