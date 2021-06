"Si je dois remplacer Eden, je ferai de mon mieux. C’est une grosse pression, mais je ferai au mieux." Jérémy Doku ne s'est pas caché lors de sa conférence de presse mardi dernier. Et il a joint la parole aux actes. Face aux Grecs, il a été l'une des grandes et rares satisfactions de la soirée.

Pendant 45 minutes, il a fait vivre un véritable enfer à la défense adverse. Virevoltant, percutant et incisif, il a été le danger numéro un avec Yannick Carrasco durant cette première période. A l'image de son contrôle orienté avant de servir Praet sur l'occasion XXL de Lukaku, l'Anversois est en jambes. Comme l'a souligné Roberto Martinez a la fin de la rencontre. "J’ai aimé le comportement de Jérémy (Doku), qui est vraiment un joueur spécial. Il essaie toujours d'être plus fort et meilleur. En première période, il était impliqué dans de nombreuses actions dangereuses."



(...)