Alors que le club de la capitale ouvrait la marque dans le premier quart d'heure via Di Maria, Lyon est revenu au score avant la mi-temps, en égalisant via Dembélé, aidé par une sortie hasardeuse d'Areola.





Juste avant la mi-temps, alors que le score était encore de 1-1, Di Maria était tout proche de redonner l'avantage au PSG. C'était sans compter sur un Denayer des grands soirs. Le Diable Rouge a sorti une tête plongeante spectaculaire pour éviter le 1-2. Son équipe a pu regagner les vestiaires sur un score de parité.









Cette action a été décisive puisqu'en seconde période, l'OL a pris l'avantage sur un penalty converti par Fekir avant de résister aux multiples offensives parisiennes.





Paris, sans Neymar blessé et Meunier sur le banc toute la rencontre, vient de subir sa première défaite en championnat. Les hommes de Tuchel comptent toujours 10 et 13 points d'avance sur Lille et Lyon, et ce, avec deux matches de retard.