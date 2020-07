Le scout qui a amené De Bruyne à Chelsea se confie: "Quand j'ai dit qu'il pourrait remplacer Lampard, on s'est moqué de moi" Diables Rouges N. Ch. Michael Emenalo, ancien scout de Chelsea, a fait de drôles de confidences au Guardian. © Belga

Dans son interview au quotidien britannique, Emenalo révèle notamment les coulisses des mois qui ont suivi l'arrivée de Kevin De Bruyne à Chelsea: "Il avait 18 ans et un super talent. Il fallait être patient. Quand j'ai dit que De Bruyne pourrait éventuellement remplacer Lampard, tout le monde s'est moqué de moi. C'était la même chose avec Romelu Lukaku."



Le Nigérian, qui avait alors plusieurs scouts des Blues sous sa responsabilité, se souvient des questions de l'époque au sein de la cellule de recrutement: "Depuis quand la Belgique est devenue le Brésil ?" en référence à l'éclosion des Hazard, Courtois, Vertonghen, Chadli, etc.



Au final, seuls Hazard et Courtois ont brillé à Londres, alors que Lukaku et KDB ont dû s'exporter pour exploser. "C'était dur pour Abramovitch de voir De Bruyne devenir l'un des meilleurs du monde", explique encore Emenalo.