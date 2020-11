Le sélectionneur suisse admire les Diables rouges: "Bien sûr que vous pouvez gagner l’Euro ou la Coupe du Monde" Diables Rouges Jonathan Lange © Belga

Pour le sélectionneur suisse Vladimir Petkovic, les Diables ont le droit d’avoir de l’ambition.



Présente au Final Four de la première édition de la Ligue des Nations grâce notamment à son mémorable succès sur les Diables, la Suisse se retrouve à jouer le maintien cette fois puisqu’elle occupe la dernière place du groupe 4 avec seulement deux points, à quatre unités de l’Allemagne et l’Ukraine et à cinq de l’Espagne, deux nations qu’elle affronte ce mois-ci. "Nous devons les battre, c’est difficile, mais pas impossible", estime Vladimir Petkovic qui va "se servir de l’amical de ce mercredi pour tester certaines choses en vue de notre objectif à long terme qui est l’Euro 2021". Que les Diables, selon le sélectionneur suisse, ont les moyens de remporter.



(...)