La Une du quotidien sportif fait d'ailleurs débat sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes jugent ce titre inapproprié, certains évoquant un manque de fair-play.

Pour Le Parisien, le titre en Une de l'édition du jour était plus classique. En titrant "Les Bleus renversent les Diables Rouges", le quotidien de la capitale française veut insister sur le fait que les hommes de Didier Deschamps ont retrouvé leur niveau du Mondial 2018 en seconde période pour battre une équipe belge trop confiante à la mi-temps grâce à son avantage de deux buts. Le quotidien estime que "la défaite aurait été cruelle" pour les Bleus, tant "la France a davantage dominé en seconde période". Pour conclure, Le Parisien indique que l'Espagne est désormais prévenue, "les Champions du Monde sont de retour!".

Pour Le Monde, "l'Equipe de France termine par une bonne histoire belge". Le quotidien revient sur la défaite des Diables en 2018 où ils avaient reçu " une leçon de résilience et d’efficacité, perçue à chaud comme un petit braquage entre voisins par leurs adversaires". Pour ce match de Ligue des Nations, le quotidien veut souligner le fait que chaque nation aura eu sa mi-temps mais que les Diables se sont effondrés psychologiquement parlant en ayant peut-être déjà un peu trop la finale en tête contrairement à une équipe de France qui n'avait plus rien à perdre et dans laquelle les cadors ont pris leurs responsabilités au retour des vestiaires.

"Renversants et culottés, les Bleus brisent (encore) le rêve belge". Le Figaro titre très justement sur cette énième déception après cette défaite côté belge. Le quotidien évoque un match "de folie" et "qui restera dans les mémoires pour plusieurs raisons, le scénario en premier. Si "rien ne fût facile" pour les Bleus, les hommes de Didier Deschamps auront réussi à "passer dans une autre dimension" malgré deux équipes et deux sélectionneurs qui étaient proches de l'asphyxie.