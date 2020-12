Comme chaque lundi, La Dernière Heure Les Sports + vous invite à participer à ses choix éditoriaux. Cette semaine, vous avez choisi d'aborder le cas Doku.

C'était le transfert de l'été ou plutôt de l'automne. Dans ce mercato qui se prolongeait jusqu'en octobre à cause du Covid, Rennes déboursait 26 millions pour s'offrir Jérémy Doku. Les sentiments anderlechtois étaient mitigés. Cette somme soulageait des finances bruxelloises perturbées par la crise sanitaire et des années de gestion opaque. Sportivement, le goût de trop peu était bien présent. La nouvelle pépite de Neerpede n'avait inscrit que six buts sous le maillot mauve.

Il semblait surtout enfin éclater définitivement après une préparation où ses chevauchées prédisaient une grande saison en Pro League. Des prestations qu'il confirmera pendant deux mois sur les pelouses de Belgique avant de traverser la frontière pour s'installer en Bretagne. Dans un club réputé pour sa tranquillité, celui qui a étrenné deux nouveaux maillots ces derniers mois avec son baptême en Diable Rouge a vite connu la critique.