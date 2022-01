Chaque semaine, nous vous proposons de choisir un sujet traité par notre rédaction sportive. Ce jeudi, vous avez montré l'envie d'en savoir plus sur l'impasse dans laquelle Eden Hazard se trouve, au Real Madrid.



Ce matin, la presse espagnole annonçait que le Diable rouge n'envisageait pas un départ cet hiver. "Bien que le club lui ait ouvert la porte, Eden Hazard ne veut pas quitter le Real", écrivait notamment Marca. Rien de très surprenant puisque le Brainois a toujours murement réfléchi ses transferts, privilégiant le mercato estival et l'inter-saison pour aller voir ailleurs. De quoi se donner plus de chances de faire le bon choix, pour son avenir sportif mais aussi pour sa famille. Une attitude plutôt respectable dans un monde où de nombreuses décisions sont prises sur un coup de tête, y compris celle d'aller au clash avec son club pour forcer un départ.



(...)