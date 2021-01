La nouvelle est tombée ce dimanche: Axel Witsel s'est rompu le tendon d'Achille gauche, samedi, face à Leipzig. Et si Roberto Martinez refuse logiquement d'entériner le forfait de son n°6 pour l'Euro, il se doit de songer à une solution de secours. Car même si le joueur de Dortmund parvient à se soigner avant le mois de juin (ce qui est compliqué mais pas impossible), il manquera forcément de rythme au moment de s'envoler pour Saint-Pétersbourg, où la Belgique entrera en compétition face à la Russie le 12 juin.Dans l'esprit de Roberto Martinez, la solution la plus évidente pour remplacer Witsel dans son onze type est probablement Leander Dendoncker. Les trois dernières fois qu'Axel Witsel n'était pas sur le terrain au coup d'envoi d'un match des Diables (en octobre face à la Côte d'Ivoire et en novembre face à la Suisse et le Danemark), c'est l'ex-Anderlechtois qui s'est installé devant la défense. Mais un forfait de Witsel ouvrirait automatiquement une porte dans la sélection des 23. Et à ce titre, le sélectionneur serait fou de ne pas considérer unde Marouane Fellaini, qui nous a déclaré que, dans une interview publiée samedi . On vous explique pourquoi.(...)