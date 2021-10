Il semble très loin le temps où le nom de Kevin De Bruyne était cité parmi les candidats les plus sérieux au Ballon d’Or. C’était en mai dernier, lorsque le Diable rouge était au sommet de son art et venait de porter Manchester City vers la finale de la Ligue des champions, le titre en Premier League et le succès en Coupe de la ligue.

Cinq mois plus tard, le soufflet est bien retombé. Deux petits buts et aucun assist en championnat après six apparitions : KDB réalise son pire début de saison depuis 2018 et sa déchirure au ligament du genou qui avait sabordé ses premiers mois de compétition. Sa prestation de ce mercredi soir en Coupe de la ligue face à West Ham n’a fait que renforcer cette idée.