Le derby milanais était déjà un rendez-vous incontournable du calendrier européen, alors depuis que les deux équipes se disputent la tête de la Serie A et que leur star respective Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku s'opposent dans une vraie rivalité révélée en janvier dernier, ce rendez-vous a pris une autre ampleur encore.Le moins que l'on puisse dire, c'est que Romelu Lukaku n'a pas raté ce rendez-vous. Dès la 5e minute, il déposait un amour de centre sur le front de Lautaro Martinez qui ne se faisait pas prier. Et après que l'Argentin se soit offert un doublé à la 57e, Romelu a tué le match avec une course et une frappe aussi puissantes l'une que l'autre. Admirez plutôt: