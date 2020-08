Débarqué en provenance du Dalian Yifang cet hiver, il aurait convaincu les dirigeants des Colchoneros de miser sur lui. Le club madrilène négocie avec les Chinois pour acquérir définitivement l'ailier qui est actuellement prêté. L'objectif serait que le Diable rouge rempile pour quatre saisons. Reste encore à réaliser le plus dur pour les deux formations: trouver un accord financier pour celui qui a quitté l'Atletico pour seulement 10 millions d'euros en février 2018. Après son retour en forme et sa bonne saison en Chine auparavant, le Dalian ne souhaite pas brader son joueur.

S'il a mis un peu de temps à retrouver son niveau, la pause liée au Covid-19 lui a fait du bien. Après le lockdown, l'ancien joueur de Monaco a livré plusieurs excellentes prestations dont une quatre étoiles face au FC Barcelone. Diego Simeone aussi avait été séduit par ses performances après le confinement. Après cette fameuse rencontre face aux Blaugrana, le Cholo a couvert d'éloges son poulain: "Il fait du bon travail depuis qu’il est revenu au club. C’est un effort énorme qu’il devait faire pour revenir, et il l’a fait. On voit le résultat. Il est redevenu le Carrasco que l’on connaissait, vertical, déterminant vers le but adverse."

A 26 ans, le Belge a encore une très belle carrière devant lui. Il est temps de la remettre complètement à l'endroit afin d'exploiter son merveilleux potentiel.