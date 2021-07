On refait la rencontre des Diables face à l’Italie en quatre questions. Entre statistiques et Histoire.

1. Combien de temps Nacer Chadli est-il resté sur la pelouse ?

Entré à la 70e minute de jeu, Nacer Chadli s’est blessé dès sa première touche de balle, en réceptionnant mal son pied après avoir pourtant adressé un centre dangereux que Romelu Lukaku et Thorgan Hazard n’ont pu concrétiser.

Sorti à la 74e minute de jeu, le joueur de Basaksehir a battu un triste record à l’Euro : celui du joueur remplacé le plus rapidement après être entré au jeu. Dans cette édition, il a battu un certain Lucas Digne, qui s’était blessé sept minutes après sa montée au jeu face à la Hongrie lors de la phase de groupe.

2. Jérémy Doku a-t-il battu un record ?

Il en a même battu deux ! Plus jeune joueur belge du tournoi, Jérémy Doku n’était pourtant pas le plus jeune Diable de l’Histoire dans une compétition internationale. Enzo Scifo avait participé à l’Euro 84 en France alors qu’il n’avait que 18 ans et 115 jours.

Doku est, par contre, devenu à 19 ans et 36 jours le plus jeune Diable à participer à un match à élimination directe d’un tournoi majeur. Le record précédent était détenu par Divock Origi, qui avait 19 ans et 74 jours face aux États-Unis lors de la Coupe du monde 2014.

Il est également devenu le joueur ayant réussi le plus de dribbles en un match. Le record d’avant match était de 6. Il en a passé 8.

3. Depuis quand la Belgique n’avait-elle plus été menée 0-2 ?

C’était face au… Japon lors du Mondial 2018. Personne n’a oublié la remontada des Diables ce soir-là avec, notamment, le but victorieux de Nacer Chadli dans les arrêts de jeu de la rencontre. Et la dernière fois que l’équipe nationale a été menée par deux buts, lors d’une rencontre ? C’était quelques mois plus tard, lors du dernier match de Ligue des Nations 2018, quand la Suisse s’était imposée 5-2, nous privant par la même occasion du Final Four.

4. Quel Diable a parcouru le plus de kilomètres ?

Avec 10,96 kilomètres au compteur, personne du côté belge n’a couru plus que Kevin De Bruyne. Thorgan Hazard n’était pas loin (10,94).

On est quand même loin du meilleur duo italien : Barella (11,77) et Jorginho (11,53).