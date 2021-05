Une patiente de moins de 40 ans vaccinée à l’étranger avec le vaccin Johnson & Johnson est décédée récemment dans un hôpital belge . A ce stade, aucun lien n'est établi entre ce décès et l'administration du vaccin.

La Belgique a demandé un avis de l'Agence européenne des médicaments (EMA). Par prudence, notre pays a décidé de ne plus administrer provisoirement ce vaccin aux personnes en dessous de 41 ans.



Cette décision soulève une question certes périphérique mais qui intéressera les amateurs de football et des Diables rouges. En effet, une précédente conférence interministérielle des ministres de la santé avait annoncé que l'équipe nationale de football serait vaccinée avant le début de l'Euro et de leur premier match prévu le 12 juin. Plusieurs sources avaient alors évoqué une vaccination en Johnson & Johnson. Ce vaccin, en effet, est le seul à pouvoir s'administrer en une seule dose, ce qui était idéal vu le court timing avant le début de la compétition.



Kevin De Bruyne et ses coéquipiers étant tous âgés de moins de 41 ans, ils ne pourront toutefois pas se voir administrer le vaccin Johnson & Johnson.

"Ils seront bien vaccinés, mais en Pfizer", nous indique Christopher Barzal, porte-parole du commissariat corona du gouvernement. "En réalité, le choix avait été pris avant même la décision de suspendre Johnson & Johnson pour les moins de 41 ans, pour une raison liée aux nombres de doses livrées. En résumé, il n'y a pas assez de doses de Johnson & Johnson que pour vacciner les groupes précaires. Du fait de le nombre limité, on les préserve. En effet, ce vaccin est destiné en priorité aux plus précaires, notamment aux sans abris, car du fait de la dose unique, il est préférable: on a parfois des difficultés à retrouver ces personnes plus précaires pour les convoquer et les faire revenir entre deux doses."

Notons par ailleurs que la deuxième dose de Pfizer doit être administrée entre 21 et 35 jours après la première. La competition commence dans 17 jours et administrer la seconde dose aux Diables qui ne sont pas vaccinés sera impossible. Le feront-ils pendant la compétition? Cela promet de savants calculs...