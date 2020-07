Wolverhampton se reprend au meilleur des moments.

Après deux défaites face à des concurrents directs, la défaite était interdite pour Wolverhampton face à Everton. Et Leander Dendoncker a compris le message cinq sur cinq. Titulaire au milieu de terrain avec Ruben Neves, il décroise parfaitement sa tête en début de seconde mi-temps pour tromper Pickford. Il s'agissait du second but inscrit par les Wolves ce dimanche après-midi.