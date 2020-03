Le milieu de terrain a connu un parcours particulier pour se retrouver aujourd'hui au plus haut niveau.

Pour la BBC, Leander Dendoncker s'est livré aujourd'hui sur son parcours différent des autres. Le Diable rouge a tout d'abord abordé son enfance dans sa petite ferme familiale de Passchendaele, près d'Ypres. Jeune, il devait très souvent donner un coup de main à ses parents. "C'est très agréable, je pense, pour un enfant de pouvoir grandir dans une ferme. Il y a beaucoup d'espace pour jouer avec mes frères et j'ai dû aider mon père assez souvent". Ensuite, il a avoué avoir une admiration sans faille pour son paternel. "J'ai vu ce qu'il faisait tous les jours, c'était vraiment difficile pour lui, donc j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait. Nous avions l'habitude de nettoyer la porcherie. Ils laissent les mêmes choses que nous mais nous le faisons dans les toilettes et ça disparaît. C'était la pire chose à faire..."

Son destin change le jour où son papa décide de construire un terrain de foot pour lui et ses deux frères à la place d'une zone pour permettre aux cochons de manger: "Il a transformé une place en terrain de football pour que nous puissions jouer. Je pense que c'est la meilleure chose qu'il ait jamais faite de sa vie. Une fois terminé, je pense que j'étais là tous les jours avec mes frères pour jouer et s'amuser. Je pense que c'est l'endroit où j'ai passé la plupart de mon temps à la maison. Cette zone était censée permettre aux cochons de pouvoir manger. Les voisins lui ont dit qu'il était fou et ils pensaient qu'il jetait de l'argent par les fenêtres. Bien sûr, d'une certaine manière, il l'était, mais il l'a fait pour nous, pour ses enfants..."

Des débuts compliqués à Anderlecht...

En 2009 et à 14 ans, le petit Leander prend les chemins de Nerpeede. Malgré sa passion pour le football, les débuts sont hésitants: "J'étais un enfant à sa maman, donc il était difficile pour moi de partir à 14 ans pour la grande ville. Bruxelles était totalement différente de ce que j'avais l'habitude. C'était vraiment difficile, surtout au début. J'ai beaucoup pleuré. Je pense que j'ai appelé mes parents trois fois par jour juste pour entendre leur voix. Je pense que cela a contribué à faire ce que je sus aujourd'hui. Cette expérience m'a rendu indépendant donc je suis vraiment heureux de l'avoir fait." Finalement, au RSCA Leander est devenu Dendoncker. Il est parvenu à s'affirmer comme l'un des éléments les plus prometteurs du club bruxellois et a pris la poudre d'escampette pour un prêt avec une obligation d'achat de 13.5 millions d'euros.

Wolverhampton l'a endurci

En deux ans en Angleterre , Leander Dendoncker a joué 76 fois pour son club et a marqué 6 goals. Pourtant, comme au RSCA, les débuts sont compliqués et il joue ses premières minutes en PL le 5 décembre après 15 journées. Selon lui, l'entraîneur a fonctionné avec lui un peu comme son père lorsqu'il était plus petit: "Mon père était très exigeant quand j'étais enfant, après chaque match, il me disait ce qui n'était pas bon au lieu de ce qui était bon", a-t-il déclaré. "Notre manager fait maintenant la même chose. Il tire le meilleur de nous, ou essaie de tirer le meilleur de nous, et je pense qu'il s'en sort plutôt bien."

Pendant son ascension, Dendoncker est apparu 9 fois avec les Diables rouges. Il espère évidemment faire partie de la sélection pour le futur Euro, si Euro il y a bien évidemment.