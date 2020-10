Plus tôt dans la soirée, Burnley avait abandonné la dernière place du classement après avoir remporté son premier point dans la compétition ramené de West Brom (0-0).



Wolverhampton a pu compter sur un envoi de Jimenez détourné par Kalvin Phillips dans ses propres filets à la 70e minute (0-1). Un quart d'heure plus tôt, les visiteurs s'étaient vu refuser un but par le VAR pour un hors-jeu peu évident. Les Wolves bondissent de la 16e à la 6e place au classement avec désormais 9 points, après ce 3e succès. Leeds reste bloqué à 7 points et recule au 10e rang.