Dedoncker a quitté Anderlecht pour Wolverhampton en 2018. Le médian est devenu un élément-clé du onze de Nuno Espirito Santo. Cette saison, il n'a manqué qu'un seul match de championnat. La saison passée, il a inscrit six buts en 57 rencontres.

"Je suis vraiment heureux de pouvoir rester plus longtemps ici et de prolonger mon contrat", a déclaré Dendoncker. "C'est ma troisième saison, et jusqu'à présent cela a été un grand voyage, tant pour moi que pour le club, les fans, les joueurs, tout le monde. C'est un endroit formidable pour vivre et travailler. Je suis heureux en dehors du terrain et sur le terrain, donc je suis vraiment heureux de pouvoir rester plus longtemps ici."