Deuxième succès à l’extérieur en deux matchs, les Espoirs ont fait le job.

Énorme soulagement et important pas vers la qualification pour les Diablotins de Jacky Mathijssen. En entamant ces éliminatoires pour l’Euro 2023 avec deux succès dans de périlleux déplacement (Kazakhstan et Turquie), les jeunes Belges ont déjà réussi là où la précédente génération s’était plantée.

On se souvient en effet que l’équipe de Johan Walem avait manqué la qualification pour l’Euro 2021 à cause de défaites évitables au Pays de Galles, en Bosnie et en Moldavie. Cette fois, c’est en faisant preuve d’un énorme réalisme et de beaucoup de solidarité que les Belges ont ouvert de manière parfaite leur campagne.

(...)