Comme quoi, une saison ne tient parfois qu'à un fil. Décrié depuis son arrivée à Chelsea, Romelu Lukaku semble revivre depuis une semaine chez les Blues. Ce week-end, Big Rom' avait inscrit un doublé face à Wolverhampton. De quoi permettre à son club de prendre un point face à Leander Dendoncker.

Face à Leeds ce mardi, Thomas Tuchel a choisi de surfer sur la vague. Et il a décidé de titulariser pour la seconde fois son attaquant. Bien lui a pris car il a été impliqué dans l'ouverture du score grâce à une belle déviation en début d'action.

Alors que son équipe menait 0-2, il a ensuite réalisé une action d'un joueur en forme. Trouvé dans l'axe, on pensait que son contrôle manqué l'empêcherait d'inscrire son petit but. En conservant le cuir avec classe, puis en envoyant une véritable mine dans le plafond, il a donné tort à tout un stade. Un but d'un homme qui veut sauver sa saison. Et, surtout, à la confiance retrouvée.

Malgré une saison décevante, le Diable rouge a inscrit son huitième but en championnat.