La gestion du vestiaire est l’une des tâches les plus délicates pour un entraîneur : quand le statut et la performance d’un joueur ne sont plus en adéquation, faut-il garder confiance dans le cadre en risquant de déforcer l’équipe ou lancer sa doublure et craindre de fâcher un homme important et influent du groupe ?

Cette question, Roberto Martinez doit souvent se la poser quand il pense au poste d’attaquant droit. Entre Dries Mertens, 34 ans et peu convaincant depuis le début du rassemblement, et Jérémy Doku, 19 ans et un appétit sans limite, il y a débat. Les 99 capes et 21 buts en 10 ans de carrière internationale du Napolitain pèsent lourd mais jusqu’à quand ? Va-t-il devenir le premier membre de la génération dorée poussé sur le banc en pleine action ?

Georges Leekens, qui a connu un grand tournoi comme coach en 1998 puis qui a vu naître l’équipe actuelle au début de la décennie précédente, nous livre ses secrets de la gestion d’une telle concurrence. "Je dois dire que ce n’était pas trop difficile pour moi. C’était l’une de mes forces, même quand j’avais de grandes vedettes dans le vestiaire. De ce que je vois et j’entends, Roberto Martinez est aussi à l’aise avec l’exercice."



(...)