Ils possèdent tous les deux un profil atypique et font des ravages sur les côtés. L’un à droite, l’autre à gauche. Ils n’ont jusqu’à présent partagé qu’un seul match avec les Diables rouges (la victoire 2-5 en Estonie le 2 septembre dernier) mais Alexis Saelemaekers et Yannick Carrasco gagnent à recevoir plus de crédit pour former un duo détonant.

Décisifs avec l’équipe nationale lors du dernier rassemblement (1 but et 1 assist pour Saelemaekers et 1 assist pour Carrasco), le Milanais et le Madrilène sont aussi dans une excellente forme en club. En particulier lorsqu’ils sont utilisés dans le rôle qu’ils apprécient le plus.

