Brian Pierard et Jo. L.

La mutinerie des joueurs du Napoli va leur coûter cher. Pour ne pas avoir respecté la mise au vert d’une semaine décrétée après leur défaite contre Rome en décidant de rentrer chez eux trois jours plus tard après leur nul contre le Red Bull Salzbourg le 5 novembre dernier, les coéquipiers de Dries Mertens ont provoqué la fureur de leur président.

Et, s’ils en doutaient, ils ont pu constater qu’Aurelio De Laurentiis était un homme de parole, lui qui avait prévenu de son intention de sanctionner les mutins. Selon la presse italienne, le dirigeant a fait envoyer à l’ensemble des joueurs des lettres recommandées pour les avertir d’une retenue sur salaire assez conséquente.

Contre toute attente, ce n'est pas Allan, qui en est venu aux mains avec le fils du président qui écope de la plus grosse amende. Il s'agit du capitaine Lorenzo Insigne. Il doit payer la somme de 350.000 euros. Allan doit, quant à lui, payer 250.000 euros. Koulibaly (230.000) et Lozano (175.000) devront payer plus que Dries Mertens. Le Belge devra payer 145.000 euros, soit autant que Manolas. Ces chiffres proviennent de la Gazzetta dello Sport.

© TWITTER



En tout et pour tout, Aurelio De Lorentiis veut percevoir 2,3 millions d'euros.

Le comité d'arbitrage devrait statuer sur ce dossier fin février. Le club de Naples envisage même de porter l'affaire devant le tribunal d'arbitrage de la fédération italienne de football.