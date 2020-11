Les Canaris avaient pris la tête à la 28e minute grâce à un but de Randal Kolo Muani. C'est le premier but de la saison pour Leya Iseka, 23 ans et frère cadet de Michy Batshuayi. Il a été remplacé à la 55e minute. Au classement, Metz est 9e avec 16 points et Nantes 14e (12 pts).

En Angleterre, Denis Odoi est resté sur le banc de Fulham dimanche lors de la défaite des siens contre Everton (2-3) dans le cadre de la 9e journée de Premier League.

Les Toffees ont marqué via l'international anglais Dominic Calvert-Lewin (1e, 29e) et Abdoulaye Doucoure (35e). Bobby Reid (15e) a égalisé pour les Cottagers et Ruben Loftus-Cheek (69e) a redonné espoir aux locaux mais Everton a finalement empoché les trois points. Le latéral gauche français Lucas Digne s'est illustré en délivrant deux assists.

Fulham est 17e avec 4 points alors que l'équipe de Carlo Ancelotti est 6e (16 pts).