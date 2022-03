Mercredi, Al-Duhail a remporté une large victoire (6-1) contre Umm-Salal, dans le cadre de la 21e journée de championnat du Qatar. Toby Alderweireld était titulaire pour Al-Duhail qui renforce ainsi sa 2e place au classement. Olunga a ouvert le score à l'avantage des hôtes dès l'entame, sur un service de l'ancien Standardman Junior Edmilson (12e). Sultan Al-Brake a doublé la mise avant le repos (45e), avant qu'Edmilson n'y aille de son propre but (48e) et n'offre un 2e assist à Abdelrahman Fahmi (51e). Ce dernier a inscrit encore un but (77e) alors qu'Al Bakhit a sauvé l'honneur des visiteurs (83e) juste avant le dernier coup de poignard infligé par Al Abdulla (86e).

Al-Duhail est désormais à 9 points du leader Al-Sadd, et compte également 9 points d'avance sur son plus proche poursuivant, Al-Wakra.