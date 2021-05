Pourtant, Steven Bergwijn (8e, 1-0) avait ouvert la marque devant 10.000 spectateurs. Les Villans ont renversé la situation grâce à un autogoal de Sergio Regulon (20e, 1-1) et à Ollie Watkins (39e, 1-2). Au classement, les Spurs restent 6e avec 59 points tout comme West Ham (7e), qui a joué un match de moins

Vainqueur 1-0 de Wolverhampton grâce à un but de Richarlison (48e) Everton compte également 59 points et espère encore prendre une des deux places donnant accès à l'Europa League (6e et 7e). Chez les Loups, Leander Dendoncker est monté au jeu (81e). Au classement, Wolverhampton est 12e (45 points) juste derrière Aston Villa (52 points, 11e).

Crystal Palace battu par Arsenal malgré un but de Benteke (1-3) en Premier League

Crystal Palace s'est incliné à domicile 1-3 face à Arsenal dans un match comptant pour la 37e journée du championnat d'Angleterre. Christian Benteke a marqué le but des Glazers (62e), son 10e, avant de quitter le terrain (78e) alors que Michy Batshuayi est resté sur le banc.

Devant 6.500 supporters, les Gunners ont fait la différence par Nicolas Pepe (35e , 90e+) et Martinelli (90 e+1) Au classement, Crystal Palace occupe la 13e position (44 points). Arsenal est toujours en course pour un ticket en Europa League (58 points, 9e). (SPF, GEN, RIB, DTC, fr)