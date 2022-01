Les Milanais n'ont eu besoin que de deux minutes pour ouvrir le score via Zlatan Ibrahimovic. Le Français Théo Hernandez s'est ensuite offert un doublé en seconde période (48e et 59e sur penalty) pour fixer le score final à 0-3 face à une équipe de Venise réduite à dix après l'exclusion de Michael Svoboda (58e). Au classement, l'AC Milan prend provisoirement la tête avec 48 points, deux de plus que l'Inter Milan qui compte deux matches de moins. Venise reste lui 16e avec 17 points.