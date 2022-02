PORTUGAL

Avec Jan Vertonghen, qui aura joué les 90 minutes, Benfica a été accroché à Boavista 2-2 (mi-temps: 0-2) pour le compte de la 23e journée du championnat du Portugal, vendredi à Porto. Benfica a mené de deux buts jusqu'à un quart d'heure du terme. Taraabt (21e) et Grimaldo (30e) ont inscrits les deux buts de Benfica en première période. Affonso a réduit l'écart pour Boavista à un quart d'heure du terme (74e). Makouta (80e) a remis les deux équipes à égalité. 2-2, ce sera le score final.

Avec 51 points en 23 rencontres, Benfica conserve sa 3e place en Liga, mais ne parvient pas à revenir sur le Sporting (54 pts) et Porto (60 pts), leader, qui comptent tous les deux 22 matches au compteur.

FRANCE

En France, Amadou Onana est resté sur le banc pour voir Lille partager l'enjeu (0-0) avec Metz pour le compte de la 25e journée du championnat de France.

ITALIE

La Juventus et le Torino ont fait match nul 1-1 vendredi soir dans le derby turinois, en ouverture de la 26e journée de Serie A italienne. Koni De Winter et Dennis Praet étaient tous deux absents sur blessure. Matthijs de Ligt (13.) a rapidement ouvert le score en faveur de la Juventus. Mais Andrea Belotti a égalisé à l'heure de jeu. La Juventus reste quatrième, à huit points du leader AC Milan. Le Torino est dixième, à neuf points des six premiers.