Ce dimanche, Manchester City s'est imposé (0-3) lors de la vingt-troisième journée de Premier League face à Huddersfield. De Bruyne et Isaac Mbenza étaient titulaires. On fait le point sur les Belges à l'étranger.

ITALIE

La Fiorentina, réduite à dix dès la 39e minute de jeu, a arraché le partage à domicile dimanche face à la Sampdoria (3-3) lors de la vingtième journée de Serie A. Dennis Praet a disputé toute la rencontre en faveur des visiteurs tandis que Kevin Mirallas est monté au jeu à la 86e pour les locaux alors que le score était de 2-3.

Tout avait bien commencé pour la Fiorentina qui a ouvert le score à la 34e des oeuvres de Muriel. Cinq minutes plus tard, les Florentins étaient toutefois réduits à dix suite à un deuxième carton jaune reçu par Fernandes. La Sampdoria profitait de sa supériorité numérique juste avant le repos et égalisait grâce à Ramirez (44).

En seconde période, les joueurs locaux parvenaient une nouvelle fois à prendre l'avantage. Comme en première mi-temps, le buteur colombien Muriel déflorait la marque (70). Mais, comme en première période, la Sampdoria réagissait. Quagliarella (81) permettait tout d'abord aux coéquipiers de Dennis Praet d'égaliser avant d'inscrire un nouveau but à cinq minutes du terme qui offrait les trois points aux Génois. Du moins, pensait-on, avant que Pezzella (90+3) n'arrache le match nul dans les ultimes secondes de la partie.

La Sampdoria est huitième au classement avec 30 points alors que la Fiorentina est dixième (27 pts).

L'Atalanta s'impose largement à Frosinone

L'Atalanta s'est largement imposée 0-5 sur la pelouse de Frosinone, dimanche, dans le cadre de la 20e journée du championnat d'Italie. Timothy Castagne a disputé l'ensemble de la rencontre pour l'Atalanta.

Le Colombien Duvan Zapata a confirmé son état de grâce, inscrivant quatre buts à lui seul. L'ouverture du score a été réalisée par le défenseur Mancini (11e). Zapata a doublé la mise en fin de première période (44e). Le Colombien a inscrit trois nouveaux buts en seconde période (47e, 64e et 73e). Zapata a marqué 13 buts au cours 7 derniers matchs, trouvant à chaque rencontre au moins une fois le chemin des filets. Avec son total de 14 réalisations, il rejoint Cristiano Ronaldo en tête du classement des buteurs.

Aligné sur le flanc gauche du 3-4-3 de l'Atalanta, Castagne était au départ de l'action des premier et quatrième buts de son équipe.

L'Atalanta est 6e avec 31 points. Frosinone est 19e et avant-dernier avec 10 points.

Dries Mertens, à l'assist, s'impose avec Naples face à la Lazio Rome de Lukaku

Naples s'est imposé à domicile dimanche face à la Lazio de Rome (2-1) lors de la vingtième journée de Serie A. Les Napolitains reviennent à six unités de la Juventus qui reçoit lundi le Chievo Vérone (20h30).

Privé notamment d'Insigne et de l'ancien joueur du Racing Genk Koulibaly, suspendus, ainsi que d'Hamsik, blessé à la cuisse, Naples a tout de même ouvert le score à l'entrée du troisième quart d'heure. Bien servi par Dries Mertens, Callejon a fusillé le portier romain Strakosha (1-0, 34e). Trois minutes plus tard, les locaux ont doublé la mise grâce à un coup franc de Milik (2-0, 37e).

En seconde période, Immobile est parvenu à réduire le score pour la Lazio (2-1, 65e) mais, cinq minutes plus tard, les Romains ont dû poursuivre la rencontre à dix suite à l'exclusion d'Acerbi pour deux cartons jaunes (70e). Naples a ensuite géré son avance et a fait sortir Dries Mertens à sept minutes du terme. Dans le camp adverse, Jordan Lukaku, titulaire, est sorti du jeu à la mi-temps tandis que Silvio Proto est resté toute la rencontre sur le banc.

Naples (47 points) conforte sa deuxième place et revient ainsi à six unités de la Juventus Turin, autoritaire leader, qui reçoit lundi le Chievo Vérone de Sofian Kiyine. La Lazio reste à la cinquième position avec 32 unités.

ANGLETERRE

Huddersfield n'a rien pu faire à domicile dimanche face à Manchester City (0-3) lors de la vingt-troisième journée de Premier League. Isaac Mbenza était titulaire chez les locaux, tout comme Kevin De Bruyne dans le camp d'en face. Laurent Depoitre est lui resté sur le banc d'Huddersfield toute la rencontre.

Manchester City, mis sous pression par la victoire de Liverpool samedi face à Crystal Palace (4-3), n'a pas tremblé sur la pelouse d'Huddersfield. Danilo (18), Raheem Sterling (54) et Leroy Sane (56) ont assuré une large victoire des "Cityzens". Vincent Kompany, blessé, n'a pas participé à la rencontre. Les troupes de Pep Guardola, deuxièmes avec 56 points, reviennent à quatre unités du leader Liverpool.

Vertonghen et Alderweireld s'imposent sur le fil avec Tottenham face à Fulham et Odoi

Tottenham a arraché les trois points dans le temps additionnel sur la pelouse de Fulham dimanche (1-2) en clôture de la vingt-troisième journée de Premier League. Denis Odoi était titulaire chez les "Cottagers", tout comme Jan Vertonghen et Toby Alderweireld du côté des Spurs.

Le buteur international anglais de Tottenham Harry Kane, blessé à la cheville gauche jusqu'en mars, a vu depuis les tribunes son remplaçant sur le front de l'attaque Fernando Llorente ouvrir le score pour Fulham dès la dix-septième minute de jeu. L'Espagnol a, en effet, poussé involontairement le cuir au fond de ses propres filets sur corner. Tottenham a toutefois égalisé à la 51e grâce à Dele Alli avant d'arracher la victoire dans les ultimes instants de la rencontre via Harry Winks (90e+3) sur une tête dans le petit rectangle.

Au classement, les "Spurs" restent troisièmes avec 51 unités et prennent quatre points d'avance sur Chelsea, quatrième, qui a été battu sur la pelouse d'Arsenal samedi (2-0). Les troupes de Mauricio Pochettino se situent à neuf points de Liverpool, leader et victorieux de Crystal Palace samedi (4-3), et à cinq unités de Mancheter City qui l'a emporté en déplacement à Huddersfield (0-3).

Il s'agissait de la première rencontre de Tottenham depuis le départ de Mousa Dembélé pour la Chine et Guangzhou R&F.

ALLEMAGNE

Première défaite depuis novembre pour Casteels et Wolfsbourg, battus à Schalke 04

Le VfL Wolfsbourg s'est incliné sur la pelouse de Schalke 04 (2-1) dimanche en clôture de la dix-huitième journée de Bundesliga. Koen Casteels, titulaire dans les cages des "Loups", et ses coéquipiers voient leur série de six matches consécutifs sans défaite s'arrêter.

Daniel Caligiuri, ancien joueur de Wolfsbourg, s'est hissé en véritable bourreau des 'Loups'. Le milieu de terrain allemand de 31 ans a tout d'abord ouvert le score sur penalty à la 8e avant d'offrir définitivement la victoire aux pensionnaires de la Veltins Arena à onze minutes du terme. Entre-temps, Elvis Rexhbecaj (20) avait égalisé en première période.

Ismail Azzaoui, blessé au genou, n'a pas participé à la rencontre avec Wolfsbourg, qui se situe en sixième position au classement avec 28 unités.

ESPAGNE

La Real Sociedad de Januzaj rattrape un retard de deux buts et partage au Rayo Vallecano

La Real Sociedad a obtenu le point du match nul sur la pelouse du Rayo Vallecano (2-2) dimanche lors de la vingtième journée de Liga. Adnan Januzaj, titulaire dans les rangs basques, a disputé l'intégralité de la rencontre.

Comesana (22e) et Embarba (28e) ont permis au club de la banlieue madrilène de prendre une avance de deux buts en première période avant que Moreno (39e) ne réduise l'écart juste avant le repos. En seconde période, la Real Sociedad a réussi à revenir au score grâce à Willian Jose (82e). Adnan Januzaj et ses coéquipiers sont huitièmes au classement avec 26 unités.

En Grèce, l'AEK Athènes de Viktor Klonaridis, monté au jeu à la 77e, s'est imposé à domicile face à Asteras Tripolis (3-0) lors de la seizième journée de Super League. Livaja (9e), Alef (11e) et Ponce sur penalty (20e) ont inscrit les trois buts de la rencontre en première période. L'AEK est troisième au classement avec 30 points.

Avec Vermaelen, Barcelone s'impose 3-1 contre Leganes et enchaîne une 6e victoire de suite

Le FC Barcelone, avec Thomas Vermaelen sur le terrain pendant toute la rencontre, a battu Leganes (3-1) pour le compte de la 20e journée de Liga. C'est la sixième victoire de rang pour le club catalan, qui caracole toujours en tête du championnat espagnol. Les Catalans ont ouvert le score peu après la demi-heure de jeu via Ousmane Dembélé. Bien servi par Jordi Alba dans le rectangle, le Français a vu sa reprise du plat du pied rentrer au fond du but via le poteau (1-0, 32e). Peu avant l'heure de jeu, le club de la région madrilène a égalisé sur une contre-attaque conclue par le Danois Martin Braithwaite (1-1, 57e).

Ernesto Valverde a alors choisi de faire monter Lionel Messi, Ivan Rakitic et Malcolm pour faire la différence. C'est précisément sur une frappe lointaine de Messi, qu'Ivan Cuellar n'a pas été capable de capter, que Luis Suarez a donné l'avantage aux siens en bon renard des surfaces qu'il est (2-1, 71e). Vermaelen, pour son 4e match en Liga cette saison, s'est illustré dans les dernières minutes avec une intervention décisive sur un attaquant adverse. Dans le temps complémentaire, Messi était à la conclusion d'un beau mouvement avec Jordi Alba. C'est le 18e but en autant de matches de Liga pour 'La Pulga' cette saison, le 25e en 24 rencontres toutes compétitions confondues.

Au classement, le Barca trône en tête avec 46 points, soit respectivement 5 et 10 de plus que l'Atlético et le Real Madrid. Leganes est 14e avec 22 unités.

PAYS-BAS

Le PSV Eindhoven, avec Dante Rigo sur le banc, a été tenu en échec sur la pelouse du FC Emmen (2-2) lors de la dix-huitième journée du championnat des Pays-Bas. de Jong (15) et Angelino (71) ont permis aux visiteurs de prendre deux buts d'avance avant que Pedersen (80, 90+1) n'inscrive un doublé pour arracher le match nul en fin de rencontre.

En même temps, le Fortuna Sittard, avec Alessandro Ciranni d'entrée de match, a été humilié sur le terrain de De Graafschap (5-1). Serrarens (27, 30) a inscrit un triplé et El Jebli (43, 73) un doublé en faveur des locaux tandis qu'El Messaoudi (55) a sauvé l'honneur pour les visiteurs qui ont laissé Marco Ospitalieri sur le banc.

Au classement, le PSV est en tête avec 49 points mais pourrait voir revenir l'Ajax Amsterdam a égalité en cas de victoire à domicile en fin d'après-midi dimanche face à Heerenveen. Le Fortuna Sittard chute, pour sa part, en onzième position avec 20 unités.