Les Lisboètes, avec Jan Vertonghen, averti tôt dans la rencontre et sorti à la 77e, ont encaissé dans chaque période avec des buts signés Samuel Lino (11e) et Giorgi Aburjania (65e). Malgré cinq changements et un but tardif de Goncalo Ramos (88e), Benfica n'a pas pu inverser la tendance et a concédé sa 4e défaite de la saison en championnat.

Déjà bien loin du FC Porto, premier avec 56 points, Benfica (44 pts) pourrait voir son rival du Sporting (47 pts) prendre six longueurs d'avance en cas de victoire mercredi soir sur la pelouse de Belenenses, lanterne rouge.