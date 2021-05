Benteke buteur chanceux face à Sheffield

Christian Benteke retrouve des couleurs à Crystal Palace. Titulaire face à la lanterne rouge, le Diable rouge a ouvert la marque après seulement deux minutes de jeu.

Isolé dans la surface de réparation, l'attaquant a vu sa frappe contrée par un défenseur de Sheffield prendre à contre pied le gardien et finir sa course au fond des filets.

Il s'agit du 7e but de la saison pour Christian Benteke. Michy Batshuayi, quant à lui, a débuté la rencontre sur le banc.

Naples toujours en course pour la Ligue des Champions: Mertens blessé à la cheville

Naples s'est facilement imposé 1-4 face au Spezia samedi dans le cadre de la 35e journée du championnat d'Italie. Dries Mertens est monté au jeu (69e) alors que les vainqueurs menaient 1-3. Le Diable, touché à la cheville, n'est resté que quelques minutes sur le terrain. Au classement, Naples se hisse en deuxième position avec 70 points, un de plus que le trio Atalanta (3e), Juventus (4e) et AC Milan (5e). La Spezia est 16e avec 34 points, trois en plus que Benevento (18e).. Naples a dominé la première mi-temps et a profité à fond des graves carences défensives des visités. Piotr Zielinski (13e, 0-1), qui a égalé son record personnel de sept buts en une saison à Naples, et Victor Osimhen (23e, 44e) avaient déjà classé l'affaire au repos. A la reprise, Roberto Piccoli (64e, 1-3) a réduit le score pour La Spezia alors que Naples avait déjà eu plusieurs belles opportunités dont celle de Fabian Ruiz (5e). Monté au jeu (69e) s'est blessé à la cheville est a dû quitter le terrain (76e). Il n'était plus présent quand Hirving Lozano a marqué (80e, 1-4).