Déjà buteur lors des 2 derniers matches de Crystal Palace, contre Southampton et Sheffield United, Christian Benteke a encore fait trembler les filets, cette fois contre Aston Villa.

Après l'ouverture du score des Villains via McGinn, notre Diable Rouge s'est élevé au dessus de tout le monde pour tromper Martinez d'une belle tête.



C'est le neuvième but de la saison pour Benteke qui a complétement supplanté Michy Batshuayi chez les Eagles. Ce but tombe à pic pour l'ancien joueur de Genk, quand on sait que Roberto Martinez annoncera demain sa sélection pour l'Euro (choisissez vos 26 Diables pour l'Euro ici).