Simultanément, Leander Dendoncker était lui titulaire dans la défense des Wolves contre Stoke City (D2) mais n'a pas pu empêcher les siens de s'incliner 0-1. Le seul but de la partie a été inscrit à la 86e minute de jeu alors que le Diable Rouge était descendu neuf minutes auparavant.

Enfin, Burnley et Sheffield United ont dû se départager aux tirs au but et les Clarets se sont imposés grâce à un sans-faute (1-1, 5-4 t.a.b.).



Mercredi, Leeds et Southampton, deux clubs de Premier League, ont subi la loi de formations issues de divisions inférieures.



Mardi: Newcastle - Blackburn (D2): 1 - 0 West Ham - Charlton Athletic (D2): 3 - 0 Bournemouth (D2) - Crystal Palace: 0 - 0 (11-10 aux tirs au but) Burton Albion (D3) - Aston Villa: 1 - 3



Mercredi: West Bromwich Albion - Harrogate Town (D4): 3 - 0 Ipswich Twon (D3) - Fulham: 0 - 1 Leeds - Hull City (D3) 1 - 1 (8-9 aux tirs au but) Southampton - Brentford (D2): 0 - 2 Everton - Salford City (D4): 3 - 0

Jeudi: Burnley - Sheffield United 1 - 1 (5-4 t.a.b.). Wolverhampton - Stoke City (D2) 0 - 1 Brighton - Portsmouth (D3) 4 - 0