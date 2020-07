Après sa défaite à West Ham mercredi, Chelsea s'est remis sur de bons rails en prenant la mesure de Watford (3-0) samedi soir lors de la 33e journée de Premier League. Si les Blues de Frank Lampard sont quatrièmes et toujours en lice pour la Ligue des Champions, l'équipe de Christian Kabasele, qui a joué toute la rencontre, est toujours en lutte pour le maintien.

La messe était dite à la mi-temps après les goals d'Olivier Giroud (28e) et Willian (43e). L'attaquant français a marqué d'un tir en pivot alors que le Brésilien a transformé un penalty. Déjà passeur sur l'ouverture du score, Ross Barkley a fait 3-0 d'une puissante frappe du gauche à l'intérieur du rectangle des Hornets (90e+2).

Comme depuis la reprise des compétitions après la pause liée à la crise du coronavirus, Michy Batshuayi n'était pas présent sur la feuille de match du côté des Blues. L'attaquant belge semble sur une voie de garage dans la capitale anglaise.

Au classement, Chelsea est quatrième avec 57 points, une longueur derrière Leicester, et toujours virtuellement qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Les Blues devancent Manchester United (5e, 55), les Wolves (6e, 52) et Arsenal (7e, 49). Watford, qui signe un cinquième match de rang sans victoire, occupe la 17e place, la première au-dessus de la zone rouge. Le club de la banlieue nord-ouest de Londres n'a qu'un point d'avance sur Aston Villa, qui se rend à Liverpool dimanche, et Bournemouth.