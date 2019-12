Découvrez les résultats des Belges à l'étranger.

ANGLETERRE

Après deux défaites consécutives en championnat, Chelsea a retrouvé la voie du succès (0-2) sur la pelouse de Tottenham où il retrouvait son ancien mentor, José Mourinho, lors de la 18e journée de Premier League.

Michy Batshuayi a disputé les dix dernières minutes dans le camp de Chelsea tandis que Jan Vertonghen, sorti à la 74e, et Toby Alderweireld étaient titulaires chez les Spurs. Les Blues (32 pts) confortent leur quatrième place au classement. Tottenham (26 pts), de son côté, reste coincé à la septième position.

Le Brésilien Willian a été le héros de Chelsea au cours de cette rencontre. Après avoir mystifié sur la droite le défenseur de Tottenham Serge Aurier, le buteur de 31 ans a enroulé parfaitement sa frappe hors de portée du gardien Paulo Gazzaniga (12). Ce dernier a ensuite été l'auteur d'une sortie kamikaze sur l'Espagnol Marcos Alonso, ce qui a permis à Chelsea d'hériter d'un penalty. Willian ne s'est pas fait prier pour doubler la mise juste avant la mi-temps (45+4).

Peu de temps après l'heure de jeu, la rencontre a été marquée par une mauvaise réaction de l'attaquant de Tottenham Heung-Min Son, auteur d'un coup de pied volontaire sur Antonio Rudiger et sanctionné d'un carton rouge direct (62) après l'intervention de l'assistance vidéo. La partie a été marquée par des comportements racistes de supporters à l'encontre de Rudiger précisément. Selon les nouvelles dispositions de sensibilisation en vigueur en Premier League, le speaker du stade a lancé à trois reprises des appels pour tenter de mettre un terme aux comportements racistes.

La lanterne rouge Watford s'est offert le scalp de Manchester United à domicile dimanche (2-0) lors de la dix-huitième journée de Premier League. Christian Kabasele, titulaire, s'est illustré en délivrant un assist de la tête à Ismaila Sarr sur le premier but de son équipe à la 50e. Quatre minutes plus tard, Troy Deeney a doublé la mise pour les Hornets sur penalty. Watford (12 pts) revient à hauteur du dix-neuvième Norwich et à six points du premier non-relégable Southampton.

La partie a vu le retour du milieu international français Paul Pogba, entré en jeu en fin de match pour ManU.

ITALIE

L'Atalanta n'a pas fait dans le détail dimanche contre l'AC Milan dimanche à l'occasion de la 17e journée du championnat d'Italie de football (5-0). Averti (46e), Timothy Castagne a disputé toute la rencontre avec le club de Bergame. Grâce à ce succès, l'Atalanta (31 points) se retrouve 5e et l'AC Milan (21 points) reste 10e. Alejandro Gomez (10e), Mario Pasalic (61e), Josip Ilicic (63e, 72e) et Luis Muriel (84e) ont empilé les buts.

Comme les buteurs, Castagne s'est mis en évidence par son travail offensif sur son flanc droit sans négliger pour autant ce qui se passait à l'arrière. Il a aiguillonné la défense milanista et aurait pu marquer deux buts.

ESPAGNE

En Liga espagnole, Adnan Januzaj a assisté depuis le banc de touche à la victoire spectaculaire de la Real Sociedad sur la pelouse d'Osasuna (3-4) lors de la 18e journée qui lui permet d'intégrer le top 4 (31 pts). Les Basques menaient déjà 0-3 à la 28e grâce à des réalisations de Mikel Oyarzabal (15e), Portu (18e) et Martin Odegaard. L'équipe locale a ensuite réduit l'écart via Aridane (45e+1) et Chimy Avila (48e) mais elle a été freinée dans son élan par l'exclusion directe de Facundo Roncaglia à vingt minutes du terme et par un quatrième but de la Real Sociedad signé Alexander Isak. Avila a finalement planté sa deuxième rose de l'après-midi pour fixer le score à 3-4.

PAYS-BAS

Enfin, en Eredivisie aux Pays-Bas, Michael Heylen a vécu un véritable cauchemar avec le FC Emmen à Groningue. Battu 2-0 à la suite d'un doublé de Kaj Sierhuis (47e, 72e), l'ancien défenseur du Sporting d'Anderlecht a été contraint de rentrer au vestiaire un peu plus tôt que ses coéquipiers après avoir reçu un second carton jaune à deux minutes du terme de la rencontre. Le club de la province de Drenthe (18 pts) est quatorzième au classement.