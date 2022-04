ANGLETERRE :

Lukaku seulement 14 minutes pour la victoire de Chelsea

Un but tardif de Christian Pulisic (90e) a permis à Chelsea, avec Lukaku pendant 14 minutes, de s'imposer 1-0 lors de la 34e journée face à West Ham, réduit à dix en fin de match suite à l'exclusion de Craig Dawson (86e). Du coup, les Blues (65 points) renforcent leur troisième place puisqu'ils comptent cinq points d'avance et un match de moins par rapport à Arsenal (4e). Les combattifs Hammers restent septièmes (52 points). Leandro Trossard a disputé l'intégralité du duel opposant Brighton à Southampton. Les Seagulls ont pris le large grâce à Danny Welbeck (2e, 1-0) et un autogoal de Mohammed Salisu (44e, 2-0) mais James Ward-Prowse a remis les niveaux pour les Saints (45e+4, 2-1, 54e). Les deux équipes peuvent déjà regarder à la saison prochaine: Brighton est 11e (41 points) et Southampton 13e (40 points).

Ce n'est pas le cas de Wolverhampton et de Leander Dendoncker, qui se sont inclinés 1-0 à Burnley. Les Loups sont toujours en course pour un ticket européen: ils sont 8e avec 49 points, trois en moins que West Ham alors qu'ils ont disputé un match de moins.

ITALIE :

Mertens marque mais Naples est battu par Empoli

En Serie A, Naples semble avoir pris un gros coup dans la course au titre après sa défaite 3-2 face à Empoli lors de la 34e journée. Dries Mertens a inscrit le but d'ouverture pour les Partenopei (44e) juste avant le repos. Insigne a doublé la marque à la 54e. La rencontre semblait jouée et Mertens a quitté le terrain. Henderson a donné de l'espoir à Empoli à la 80e minute. Mais le retournement a été complet quand Pinamonti a inscrit un doublé pour donner la victoire à ses couleurs.

Naples compte désormais 67 points, ce qui est respectivement 4 et 5 points de moins que l'AC Milan et l'Inter qui comptent tous les deux une rencontre de moins.

FRANCE :

Lille a mis fin à la belle série de onze matchs sans défaite de Strasbourg

L'avant-dernier match de la 34e journée de la Ligue 1 au Stade Pierre-Mauroy s'est soldé par la victoire de Lille sur Strasbourg. Zeki Celik (87e, 1-0) a mis fin à une série de onze matches sans défaite des Alsaciens, qui sortent des places qualificatives pour l'Europe (56 points, 6e). Les Dogues restent neuvièmes (51 points). Matz Sels était bien dans le but strasbourgeois tandis qu'Amadou Onana est monté au jeu côté lillois (73e). Peu soutenus par leurs supporters déçus par la perte du titre et surtout par le décrochage dans la course à l'Europe (deux partages et deux défaites), les Lillois ont mis le pied sur le ballon et Sels a dû détourner avec les poings une frappe puissante à ras de terre de Burak Yilmaz (4e).

Disciplinés, les Strasbourgeois ont alors pris lentement mais sûrement le dessus. Isolé sur un centre de la gauche de Ludovc Ajorque, Adrien Thomasson a expédié le ballon sur Léo Jardim, le gardien lillois (27e). Avant le repos, les Alsaciens ont accéléré le jeu mais Sels a été heureux de voir une frappe du droit de Renato Sanches passer à côté du but (41e). Cela n'a pas empêché les supporters lillois de siffler leur équipe au terme d'une première période pauvre en occasions.

La seconde période a débuté par une tête décroisée de Kevin Gameiro sur le poteau de Jardim (49e). D'une frappe du pied droit, l'attaquant alsacien a encore alerté le gardien lillois, qui a sorti les poings (58e). Malgré tout, les Nordistes se sont montrés plus entreprenants que les Alsaciens, toujours plus prudents. Cela a chauffé dans la zone de Sels mais aussi de Jardim, qui a bloqué une reprise au point de penalty de Thomasson (75e). Alors que les débats devenaient de plus en plus tendu, Celik, au second poteau, a mis le ballon dans le petit filet opposé (87e, 1-0).