FA CUP

Crysal Palace s'est qualifié pour les 16es de finale de la FA Cup, la Coupe d'Angleterre de football, après sa victoire 1-2 sur le terrain de Milwall, pensionnaire de Championship (D2).Sur le banc au coup d'envoi, Christian Benteke est monté au jeu à la 64e minute. Dans ce derby londonien, Milwall prenait le meilleur départ en ouvrant le score via Benik Afobe (17e) mais Crystal Palace réagissait après le repos avec l'égalisation de Michael Olise (46e). Les Eagles inscrivaient ensuite le but de la victoire via Jean-Philippe Mateta (58e).

Tielemans ouvre le score pour Leicester.



Leicester affronte Watford dans ce 32èmes de finale. Après sept minutes de jue, Francisco Sierralta comet une faute dans le rectangle, c'est pénalty. Et qui d'autre que notre Youri national pour le convertir ! Le Diable prend le gardien à contre-pied et place le ballon au fond des filets.

Ensuite c'est James Maddison qui double la mise sur une belle passe de Lookman. Quelques instants plus tard, les Hornets réduisnet l'écart via Joao Pedro. Le score est de 2-1 à la mi-temps.