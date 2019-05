Découvrez les performances nos Diables à l'étranger ce dimanche:

ANGLETERRE:

Manchester City a décroché un 6e titre de champion d'Angleterre, le 2e consécutif, dimanche, grâce à son succès 1-4 à Brighton lors de la dernière journée de Premier League. Avec 98 points, les Cityzens devancent Liverpool qui a battu Wolverhampton 2-0 mais doit se contenter de la 2e place malgré ses 97 points et une seule défaite au compteur. Il s'agit du 4e titre de champion avec les Cityzens pour Vincent Kompany après ceux de 2012, 2014 et 2018. C'est le 2e de Kevin De Bruyne. Manchester City avait également été sacré en 1937 et 1968.

Surpris par un coup de tête de Glenn Murray (27e), Manchester City n'a pas longtemps douté ce dimanche. Après une minute seulement, Aguero s'est chargé d'égaliser (28e) avant qu'Aymeric Laporte ne place les siens aux commandes avant la pause (38e). Ryiad Mahrez (63e) et Ilkay Gündogan ont terminé le boulot en deuxième période. Vincent Kompany a participé à ce triomphe en disputant toute la rencontre alors que Kevin De Bruyne, de retour de blessure, a disputé le dernier quart d'heure.

Vainqueur également de la League Cup, Manchester City aura l'occasion de réaliser le triplé la semaine prochaine lors de la finale de la FA Cup face à Watford.

Avec Divock Origi dans ses rangs, Liverpool a fait le job en disposant de Wolverhampton. Le Diable Rouge a quitté la pelouse à la 64e minute. Sadio Mane (17e et 82e) a inscrit un doublé alors que Mohamed Salah a fait son retour dans le onze de base. Auteurs d'une saison fantastique, les Reds doivent désormais se tourner vers la finale de Ligue des Champions, le 1er juin contre Tottenham, pour décrocher un trophée.

CHINE:

Le Guangzhou R&F a battu le Tianjin Tianhai sur le score de 1-2 dimanche lors de la 9e journée de Chinese Super League. Le Diable Rouge Mousa Dembélé, averti en fin de partie, s'est illustré en signant les deux passes décisives de son équipe.

L'Anversois, 31 ans, a d'abord servi l'Israélien Eran Zahavi à la 25e avant de récidiver à la 78e pour un autre Israélien, Dia Saba. Entre-temps, Tianjin Tianhai avait égalisé via Sun Ke (64e).

C'est la 3e victoire de la saison en Chine pour l'ancien joueur de Tottenham, qui compte 1 but et désormais 3 assists en 8 matches. Son club pointe à la 10e place avec 11 points.

Le Shandong Luneng de Marouane Fellaini a manqué une grosse occasion de se rapprocher du podium de la Chinese Super League dimanche lors de la 9e journée. Il s'est en effet incliné 2-1 face au Shanghai SIPG, pourtant réduit à 10 à la 71e minute.

Titulaire et présent pendant 90 minutes, Fellaini a assisté au but d'ouverture de son équipier Roger Krug Guedes dès la première minute de jeu. L'exclusion de Wei Zhen semblait dérouler le tapis rouge au Shandong Luneng mais c'est à partir de ce moment là que les affaires se sont compliquées. Elkeson a d'abord égalisé (74e) avant que son compatriote brésilien Hulk n'inscrive le penalty victorieux en toute fin de match (90e+11).

Au classement, le Shandong Luneng est 5e avec 14 points, désormais 8 de moins que son adversaire du jour qui conserve sa 2e place avec 22 points.

ITALIE:

La Sampdoria a signé une troisième défaite en quatre matches ce dimanche en perdant 1-2 face à Empoli lors de la 36e journée de Serie A italienne. Dennis Praet était bien présent du côté des 'Blucerchiati' mais n'a rien su faire pour empêcher son équipe de présenter un bilan de 1 point sur 12.

Neuvième et écartée de la course à l'Europe, la Sampdoria n'a pas trouvé la motivation contre un adversaire qui lutte quant à lui pour se sauver. Diego Farias (56e) et Giovanni Di Lorenzo (75e) ont offert la victoire aux Toscans tandis que Fabio Quagliarella a réduit l'écart sur penalty en fin de match (90e+2) pour conforter son statut de meilleur buteur de la compétition, à 36 ans, avec 26 buts.

La Sampdoria est 9e avec 49 points, Empoli est 18e avec 35 points et ne compte plus qu'une longueur de retard sur le Genoa, 17e et premier non-relégable.