Découvrez les performances de nos Diables à l'étranger de ce samedi:

ALLEMAGNE:

Le Borussia Dortmund s'est imposé à domicile samedi face au Fortuna Dusseldorf (3-2), réduit à dix en fin de rencontre, lors de la 33e et avant-dernière journée de Bundesliga. Les coéquipiers d'Axel Witsel, titulaire, maintiennent le suspense pour le titre en revenant à deux unités du leader, le Bayern Munich, accroché au RB Leipzig (0-0).

Le Borussia Dortmund a éprouvé les pires difficultés pour se défaire du Fortuna Dusseldorf, avec Dodi Lukabakio pendant 85 minutes, et Benito Raman à partir de la 67e.

Les visiteurs pensaient tout d'abord ouvrir le score à 19e minute de jeu via Lukebakio mais le but du Diablotin était annulé pour une position de hors-jeu. Les coéquipiers d'Axel Witsel parvenaient tout de même à prendre l'avance à l'approche du repos grâce à Pulisic (41), pour son dernier match au Signal Iduna Park avant son départ cet été pour Chelsea.

Au retour des vestiaires, le Fortuna Dusseldorf rétablissait immédiatement l'égalité grâce à Fink qui profitait d'une erreur de main du portier local Hitz (47). Le Borussia ne doutait pas longtemps puisque Delaney remettait l'équipe locale aux commandes six minutes plus tard (56). Cependant, Lukabakio avait l'occasion d'égaliser une nouvelle fois pour Dusseldorf en provoquant un penalty. L'ailier manquait toutefois de sang froid et plaçait son tir à côté du but (57). Dortmund n'allait pas laisser passer cette chance et, après avoir vu ses adversaires être réduits à dix suite à l'exclusion directe de Bodzek (82), alourdissait la marque grâce à Gotze dans le temps additionnel (90+2). La réduction du score de Kownacki dans les derniers instants ne changeait rien (90+5).

Dans les autres rencontres, le Borussia Monchengladbach, avec Thorgan Hazard tout le match, l'a emporté largement sur la pelouse de la lanterne rouge Nuremberg (0-4), condamné à la relégation avec Hanovre, grâce à des réalisations de Drmic (56), de Muhl contre son camp (63), d'Hazard (65) et de Zakaria (80) avec un dernier assist pour le Diable Rouge. Les "Poulains" s'emparent de la quatrième place du classement avec 55 unités.

Enfin, Wolfsburg, sans Koen Casteels et Ismail Azzaoui blessés, s'est incliné sur le terrain de Stuttgart (3-0). Les "Loups" sont septièmes avec 52 points.

ITALIE:

L'Atalanta Bergame s'est imposée à domicile samedi face au Genoa (2-1) lors de la trente-sixième journée de Serie A, le championnat d'Italie de football. Timothy Castagne, déjà buteur le week-end dernier à la Lazio de Rome, a inscrit le deuxième but de son équipe. En attendant la rencontre de l'Inter Milan (63 unités) de lundi face au Chievo (21h00), les Bergamasques (65 points) s'emparent de la troisième place du classement.

L'Atalanta a fait la différence en début de seconde période. Après avoir ouvert le score par l'intermédiaire de Barrow (46), monté au jeu à la pause, l'équipe locale a doublé la mise sept minutes plus tard grâce à un tir placé de Timothy Castagne (53). Le Genoa a réduit le score en toute fin de rencontre via Pandev (89).

La Ligue des champions se rapproche un peu plus pour les coéquipiers du Diable Rouge. Troisième au classement, l'Atalanta (65 points), avec un match de plus, compte deux unités d'avance sur l'Inter mais surtout désormais six sur l'AC Milan et l'AS Rome. Les quatre premières places offrent un ticket pour la prochaine C1.

CHINE:

Dalian Yifang s'est incliné samedi à domicile face à Wuhan Zall (1-2) lors de la neuvième journée du championnat de Chine. Yannick Carrasco, qui a disputé toute la rencontre pour l'équipe locale, a inscrit le but égalisateur de Dalian Yifang avant que les visiteurs ne fassent la différence à deux minutes du terme.

Wuhan Zall aurait déjà pu prendre l'avantage en première période. L'ancien milieu de terrain de Marseille Mbia a toutefois manqué la conversion d'un penalty dès la sixième minute de jeu. Ce n'était que partie remise puisqu'en seconde période, le milieu camerounais délivrait un assist pour le Brésilien Baptistao qui ouvrait la marque peu de te temps avant l'heure de jeu (58). Yannick Carrasco égalisait huit minutes plus tard (66) mais Kouassi (88) offrait finalement les trois points aux visiteurs.

Dalian Yifang, qui reste sur un bilan comptable de deux points sur douze, est quatorzième au classement avec sept unités.