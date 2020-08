JAPON

Vissel Kobe, avec Thomas Vermaelen au centre de la défense pendant 90 minutes, a subi une défaite 1-2 contre Vegalta Sendai samedi, lors de la neuvième journée de la J-League japonaise de football. Un but du Brésilien Dankler (22e) et un but de la tête du remplaçant Akasaki (72e) ont permis aux visiteurs de doubler leur avance. Le but d'Ogawa (86e) est tombé trop tard pour changer la physionomie du match. Outre Vermaelen, l'ancien meneur de jeu du FC Barcelone, Andrés Iniesta, a également joué tout le match.

Vermaelen jouait son troisième match depuis l'interruption imposée par le coronavirus. Le Diable Rouge a manqué les cinq premiers matchs de son équipe en championnat début juillet.

Vissel Kobe est 9e avec 12 points après neuf journées . Vegalta Sendai compte trois points de moins et figure au 13e rang.