Après deux matchs nuls consécutifs en championnat, Naples s'est incliné samedi sur la pelouse de l'AS Rome (2-1) lors de la onzième journée de Serie A. Les Napolitains, avec Dries Mertens pendant 65 minutes, ne sont actuellement que septièmes (18 points), à huit unités de la Juventus qui dispute le derby turinois ce samedi soir sur la pelouse du Torino.

L'AS Rome a fait la différence avant la sortie du Diable Rouge Dries Mertens à la 65e minute. Zaniolo (19e) puis Veretout sur penalty (55e) se sont chargés d'alimenter le marquoir. Le défenseur romain Kolarov (26e) s'est même permis le luxe de manquer la conversion d'un penalty en première période.

Malgré la réduction du score de Milik (72e) et l'exclusion en fin de rencontre du défenseur local Cetin (90e+5), Naples n'a pas réussi à arracher le point du match nul.

Allemagne

Le Borussia Dortmund s'est imposé à domicile samedi face à Wolfsburg (3-0) lors de la dixième journée de Bundesliga. Thorgan Hazard a inscrit le premier but de la rencontre à la 52e avant de délivrer un assist à Guerreiro six minutes plus tard. Axel Witsel est monté au jeu à la 70e.

Le Borussia Dortmund a inscrit un troisième but à deux minutes de la fin du temps réglementaire grâce à Gotze sur penalty. Dans le camp adverse, Koen Casteels et Ismail Azzaoui, blessés, n'étaient pas sur la feuille de match.

Les coéquipiers d'Hazard et de Witsel en profitent pour grimper à la deuxième place du classement avec 19 points. Wolfsburg est septième avec 17 unités.