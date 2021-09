ANGLETERRE:

Leander Dedoncker et Wolverhampton se sont imposés 0-1 sur la pelouse de Southampton dimanche pour le compte de la sixième journée de Premier League. De son côté, en Ligue 1, Thomas Foket a trouvé le chemin des filets avec son club de Reims lors de la victoire 3-1 à domicile contre le FC Nantes. Auteur d'un but et un assist en coupe de la Ligue cette semaine contre Tottenham, Leander Dedoncker était à nouveau titulaire en championnat ce dimanche après trois matchs passés sur le banc. L'ancien Anderlechtois a fêté ce retour sur la pelouse avec une victoire acquise aux dépens de Wolverhampton grâce à une réalisation de Raul Jimenez à l'heure de jeu.

Grâce à cette victoire, les Wolves et Dendoncker remontent à la 13e place avec six unités.

FRANCE:

Dans le même temps, Thomas Foket a brillé avec le stade de Reims. Titulaire au coup d'envoi au même titre que Wout Faes, l'ailier a marqué le premier but de ses couleurs face au FC Nantes à la 51e minute de jeu. Il a été remplacé 20 minutes plus tard, alors que Faes, lui, n'a pas quitté la pelouse.

Au classement, Reims revient à la hauteur de son adversaire du jour avec dix points.

En Italie, Arthur Theate est entré à la mi-temps pour Bologne qui s'est incliné 4-2 sur le terrain d'Empoli.

Avec cette défaite, Bologne reste calée à la dixième place avec dix unités.

De son côté, Nacer Chadli a participé à la victoire 3-0 de son équipe de Basaksehir contre Rizespor en montant au jeu à une vingtaine de minutes de la fin du match comptant pour la septième journée du championnat de Turquie.

Le club du Diable Rouge occupe actuellement la 15e position au classement.

ALLEMAGNE:

Le VfB Stuttgart avec Orel Mangala au coup d'envoi, n'a pu ramener mieux qu'un point de son déplacement à Bochum ce dimanche, lors de la sixième journée de Bundesliga. Titulaire et buteur lors de la défaite la semaine dernière face à Leverkusen, le milieu de terrain belge a disputé presque toute la rencontre. Il a été remplacé à cinq minutes du terme, mais n'a pas permis à ses couleurs de prendre les trois points en déplacement contre un concurrent direct dans le bas de classement.

Avec ce partage, Stuttgart ne possède qu'un seul point d'avance sur son adversaire du jour qui occupe l'avant-dernière place avec quatre points.