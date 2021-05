Premier League

Wolverhampton a battu Brighton 2-1 dimanche dans le cadre de la 35e journée du championnat d'Angleterre. Menés à la marque suite à un but de Lewis Dunk (13e,0-1), les Loups ont vu leur course poursuite facilitée par l'exclusion du même Dunk (53e). Adama Traoré (76e, 1-1) et Morgan Gibbs-White (90e, 2-1) ont assuré le succès des visités, qui occupent la 12e place (45 points)-du classement. Les Seagulls sont 15e avec 37 points, dix de plus que Fulham (18e), qui a disputé un match de moins. A Wolverhampton, Leander Dendoncker est monté au jeu (77e) alors que Leandro Trossard avait quitté la pelouse (58e) dans le camp adverse.

Bundesliga

En Allemagne, Cologne avec Sebastiaan Bornauw s'est incliné à domicile face à Fribourg (1-4). Les visiteurs ont pris le large grâce à Nils Petersen (18e, 0-1) et Emerdin Demirovic (20e, 0-2) mais les Colonais sont revenus à la marque par Sebastian Andersson (50e, 1-2). Ils ont eu une belle occasion d'égaliser mais Ondrej Duda a manqué la transformation d'un penalty (62e). C'était le tournant du match puisque Fribourg a encore frappé dans les arrêts de jeu pat Vincenzo Grofo (90e+3, 1-3) et Jonathan Schmid (90e+6, 1-4). Après 32 journée, Cologne est 17e avec 29 points, un de moins quee le Hertha Berlin (15e) et Bielefeld (16e), qui s'affrontent en soirée.

Serie A

Dries Mertens "est aux soins et son état sera évalué au jour le jour", l'état de sa cheville plus précisément, a noté le club de Naples dans une note sur l'entraînement des Napolitains dimanche. Samedi, Dries Mertens était monté au jeu à la 69e minute lors du déplacement de Naples à La Spezia (1-4), mais le Diables Rouges a du être remplacé quelques minutes plus tard, à la 76e, victime d'une entorse à la cheville gauche.

Les Napolitains étaient de retour à l'entraînement dimanche pour préparer leur prochaine rencontre, mardi déjà, fce à l'Udinese au stade Maradona pour le compte de la 36e journée de Serie A.